Regenbui zorgt voor wateroverlast op Van Ketwich Verschuurlaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Regenbuien die zondagavond over Groningen trokken hebben voor overlast gezorgd op de Van Ketwich Verschuurlaan. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

In het begin van de avond trekken er een buiengebied over Groningen die voor enkele millimeters hemelwater zorgden. In het afgelopen etmaal viel er ruim 9 millimeter in Groningen. “Door de hevige regen is het fietspad bij de tunnel Van Ketwich Verschuurlaan, ter hoogte van de A28, blank komen te staan”, vertelt Wind. “Ook een deel van de oprit naar de A28 was blank komen te staan.”

Voor zover bekend hoefden hulpdiensten niet in actie te komen. Inmiddels is het weer droger aan het worden in Groningen. In Overijssel zorgden de buien aan het einde van de middag voor grote overlast. Hengelo en Goor werden getroffen door een wolkbreuk waardoor er flink wat wateroverlast ontstond.