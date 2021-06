Nieuwe opleiding ‘Mechatronica in Smart Industry’ bij Hanzehogeschool

nieuws

Foto: Hanzehogeschool

In samenwerking met het Innovatie Cluster Drachten begint de Hanzehogeschool vanaf 1 september met het aanbieden van een nieuwe Associate Degree in ‘Mechatronica in Smart Industry’.

Binnen deze opleiding werken studenten vrijwel alleen aan praktijkopdrachten, in samenwerking met het bedrijfsleven. De opleiding kent dan ook geen tentamens. “Het is een opleiding die werken en leren op een prachtige manier combineert”, zegt Peta de Vries, Dean van het Insituut voor Engineering van de Hanzehogeschool. “Je kunt de werksituatie en vraagstukken uit het bedrijf inbrengen en daarvan leren.”

“We merken dat de bij ons aangesloten bedrijven steeds meer behoefte krijgen aan opgeleid personeel met kennis van digitale ontwikkelingen in de techniek en industrie.” zegt Joost Krebbekx van Innovatie Cluster Drachten, een samenwerking van 23 HighTech Organisaties uit Noord-Nederland. “Techniek ontwikkelt zich razendsnel en deze opleiding biedt medewerkers de mogelijkheid om deze ontwikkelingen bij te kunnen houden.”

De studie Ad Mechatronica in de Smart Industry start op 1 september 2021. Op 15 juni organiseert de Hanzehogeschool een extra informatieavond voor alle deeltijd Engineering opleidingen. Vanaf 19:00 uur kunnen geïnteresseerden vragen stellen, persoonlijke gesprekken voeren of de voorlichting bijwonen.