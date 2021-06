Kjeld Zuidema tekent opnieuw voor één seizoen bij Donar

sport

Kjeld Zuidema - Foto via Donar

Kjeld Zuidema heeft zijn contract bij Donar met één seizoen verlengd. Het wordt voor 19-jarige forward, opgeleid in de jeugd van Donar, het tweede seizoen in de hoofdmacht van de Groningse basketbalclub.

“Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd zowel op basketbal- als mentaal gebied”, vertelt Zuidema. “Ik hoop hier verder nog stappen in te maken en ik heb het gevoel dat Donar daar de juiste plek voor is. Donar is m’n thuisclub. Ik kwam hier al van jongs af aan en bovendien denk ik dat je hier veel ervaring opdoet, onder andere omdat je naar Europese wedstrijden gaat.”

Coach Matthew Otten stelt blij te zijn met de contractverlenging van Zuidema: “Kjeld is een groot talent. Zijn plaats bij de Nederlandse jeugdselecties bevestigt dat. Zijn instelling is bovendien wat we nodig hebben.”