Blijdschap bij UMCG-hoogleraar over vitamine K-prik voor zuigelingen

foto: limaoscarjuliet / Flickr.com

Vanaf de tweede helft van 2022 krijgen alle Nederlandse zuigelingen, vlak na de geboorte, een injectie met vitamine K. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid donderdagmiddag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris neemt het besluit op basis van een onderzoek onder leiding van Henk-Jan Verkade, hoogleraar Kindergeneeskunde van het UMCG.

Vier jaar geleden publiceerden Verkade en zijn onderzoeksteam een rapport over de toediening van vitamine K bij baby’s met een prik in plaats van met druppels. Zij adviseerden de minister om de eenmalige prik ook in Nederland in te voeren. Hersenbloedingen bij pasgeborenen kwamen in Nederland een stuk meer voor dan bij baby’s in bijvoorbeeld Denemarken, waar deze prik al gegeven werd.

Verkade is dan ook blij dat ook Nederland nu injecties gaat geven, zo stelt hij op de website van het ziekenhuis. “Ik ben heel blij dat de minister dit nu gaat invoeren, want iedere baby die een hersenbloeding krijgt die te voorkomen was geweest is er één teveel.”

Hersenbloedingen bij baby’s van een paar weken oud komen vooral voor door een tekort aan vitamine K bij kindjes met een leverziekte, vervolgt Verkade: “Op zichzelf is een vitamine K-tekort prima te behandelen en de leverziekte meestal ook. Maar er is wel een probleem: als de leverziekte zelf nog niet ontdekt was in de eerste weken na de geboorte, kan er al onherstelbare hersenschade zijn ontstaan door een hersenbloeding. Dit kan voorkomen worden door pasgeboren kinderen kort na de geboorte een eenmalige injectie met vitamine K te geven.”