PVV verlaat vergadering gemeenteraad: “Het is een geregisseerde poppenkast”

nieuws

Foto Andor Heij: Ton van Kesteren PVV

Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV heeft woensdagavond vroegtijdig de gemeenteraadsvergadering verlaten. Van Kesteren deed dit uit een gevoel van onvrede.

“De fractie van de PVV in de gemeente Groningen is kritisch op de klimaatobsessie van de gemeenteraad en het stadsbestuur”, laat Van Kesteren weten. “Daar krijg ik vervolgens vanuit de raad kritiek op waar ik niet op mag reageren. De gemeenteraad is een geregisseerde poppenkast waar geen ruimte is voor afwijkende standpunten dan wel debat.”

Discussie was onderdeel van debat

In de gemeenteraad werd er gesproken over het energiezuinig bouwen. Tijdens het debat ontstond er een discussie tussen de Stadspartij en de PVV. Volgens fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij had Van Kesteren iets gezegd wat niet klopte. De voorzitter van de vergadering besloot daarop om het debat voort te zetten omdat het meningsverschil volgens haar beter in de coulissen uitgesproken kon worden. Van Kesteren liet daarop weten het niet te pikken omdat hij vindt dat de discussie onderdeel is van het debat. De PVV-fractievoorzitter verweet de voorzitter daarop dat ze er niet in slaagde om leiding te houden. Daarop schakelde de voorzitter de microfoon van Van Kesteren uit waarop de politicus besloot om de laptop dicht te klappen.

Punt van orde maken

“Ik vind het jammer. Op deze manier is er geen debat mogelijk. En ik zie dat dit mijn mensen vaker gebeurt. Ik vind het ook jammer dat andere raadsleden niet een punt van orde hebben gemaakt. Als dit een raadslid van GroenLinks was overkomen, en ik had er bij gezeten, dan had ik wel ingegrepen. Dat is ook wel een beetje het verwijt dat ik in de richting van Amrut heb. Overigens voor de duidelijkheid, ik kan erg goed met Amrut opschieten. Hij is mij erg dierbaar. Hij heeft ook via de app laten weten dat het misschien wel beter was geweest.”

Kern van democratie

Ook in de richting van de voorzitter heeft Van Kesteren geen hard feelings. “Ik lig hier niet wakker van, maar ik denk dat je je als voorzitter wel moet realiseren dat het een vak is. Ik heb ook ervaring met voorzitters in de Provinciale Staten en in de Eerste Kamer. Die mensen gaan regelmatig op cursus om zichzelf te verbeteren in het voorzitterschap. Op gemeentelijk niveau gebeurt dat niet, en dat is jammer. Je maakt nu een debat onmogelijk terwijl het wel de kern is van de democratie. Je moet elkaar het woord gunnen.” Van Kesteren wil binnenkort in gesprek met de voorzitter.

De PVV fractie heeft daarom deze vergadering verlaten omdat deelname aan het debat door de voorzitter onmogelijk is gemaakt. https://t.co/O4wLs0aXP7 — Ton van Kesteren (@PVVKesteren) May 12, 2021