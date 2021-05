LIVEBLOG: FC Utrecht – FC Groningen (1-0)

sport

Foto: Sportphotoagency.com

Hier is het hele seizoen naartoe gewerkt: de play-offs om Europees voetbal! FC Groningen is twee overwinningen verwijderd van Europees voetbal na jaren van afwezigheid. De eerste halte heet FC Utrecht in de halve finale van de nacompetitie. Volg het hier live vanaf 18:45.



80’ OH TE WIERIK JONGEN.. De verdediger kan vrij, moet eigenlijk, binnen koppen. Hij mikt echter over.

78’ 1-0 FC UTRECHT. De vrije trap blijft hangen in het strafschopgebied en belandt uiteindelijk voor de voeten van Simon Gustafson die stijlvol binnen schiet: 1-0.

75’ Gele kaart El Hankouri en een vrije trap op een zeer gevaarlijke positie.

70’ Wissel FC Groningen: Strand Larsen mag het gaan doen. El Messaoudi is klaar.

66’ Van der Streek schiet en Padt redt. Utrecht is weer een stuk sterker.

62’ Geel voor Lundqvist na het onderbreken van een veelbelovende aanval van Utrecht.

59’ Padt! Kerk haalt hard uit, Padt redt goed. Maar haalt Matusiwa iemand neer in de zestien? Makkelie zegt vooralsnog van niet.

55’ FC Groningen heeft de wedstrijd meer onder controle lijkt het.

53’ De paal! Via de muur belandt een vrije trap van Robben op het houtwerk!

50’ Hier had meer mee gemogen! Da Cruz is vrij en heeft Robben mee, maar krijgt de bal niet goed bij de Bedumer.

48’ Bart van Hintum is geblesseerd geraakt en wordt zomeren waarschijnlijk vervangen door Daniel van Kaam.

46’ DE TWEEDE HELFT! Kan FC Groningen de wedstrijd meer naar zich toetrekken?

Het is rust. FC Groningen heeft de eerste helft overleefd, positiever kunnen we het niet laten klinken.

38’ Eerste hoekschop voor FC Groningen: El Messaoudi kopt naast.

35’ Padt moet redden op een schot van Maher.

24’ FC Groningen heeft het erg moeilijk in de Galgenwaard.

23’ Gele kaart nu voor Dankerlui. Zo gaat het hard.

20’ Gele prent voor Boussaid.

17’ Gele kaart Itakura. Dat is niet lekker als verdediger zo vroeg in het duel.

16’ Eerste kans voor de FC! Da Cruz gaat diep en schiet vervolgens over.

15’ Het viel allemaal wel mee.

14’ Matusiwa komt erg ongelukkig neer tijdens een duel en ligt op de grond.

13’ Lundqvist kopt een gevaarlijke bal weg uit een hoekschop van de thuisploeg.

11’ FC Utrecht is momenteel de betere ploeg en zet FC Groningen goed onder druk.

7’ FC Utrecht is voor het eerst gevaarlijk met Gyrano Kerk. Arjen Robben is aartsvijand nummer een in de Domstad na het vragen om een vrije trap en kaart in de eerste minuten.

1’ WE ZIJN BEGONNEN!

Het was een jaar overschaduwd door de Corona-crisis. Echter wordt dit jaar van bloed, zweed, tranen en tests afgesloten met de play-offs voor Europees voetbal. FC Utrecht is de tegenstander in de halve finale. Bij winst neemt FC Groningen het in de finale op tegen de winnaar van Feyenoord – Sparta dat later vanavond gespeeld wordt. Danny Buijs beschikt over een vrijwel fitte selectie. Arjen Robben start in de basis, sterker nog, FC Groningen treedt aan in dezelfde opstelling als tegen FC Emmen-uit (0-4, red.). Sterkhouder Gabriel Gudmundsson kan wellicht een aantal minuten mee spelen.

Opstelling FC Utrecht: Oelschlagel, Van der Maarel, Ter Avest, Maher, Kerk, Van Overeem, Gustafson, Janssen, Warmerdam, Van de Streek, Boussaid

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Lundqvist, Matusiwa; Robben, El Messaoudi, El Hankouri; Da Cruz

Scheidsrechter: Danny Makkelie