Kabinet komt volgende week met meer duidelijkheid over zomervakantie

nieuws

Het kabinet komt volgende week met duidelijkheid over het reisadvies voor de aanstaande zomervakantie. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van de Volksgezondheid maandag gezegd.

Op dit moment worden vakanties naar het buitenland nog afgeraden. Dit negatieve reisadvies geldt in ieder geval nog tot 15 mei. In principe was het de bedoeling dat er deze week al meer duidelijkheid zou komen. Afgelopen weekend maakte het kabinet echter bekend dat versoepelingen van de coronamaatregelen met tenminste een week worden uitgesteld. Dit omdat de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames nog te hoog zijn. “We hebben gedacht de hele besluitvorming op te schuiven naar volgende week, ook over vakanties in de zomer”, aldus De Jonge.

Volgens de minister doen mensen die komende zomervakantie weg willen er verstandig aan om het nieuwe advies even af te wachten. “Het is zeker goed om alvast op allerlei sites te kijken. Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar daadwerkelijk boeken, het is toch verstandig even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.” Naar alle waarschijnlijk komt het kabinet komend weekend weer bijeen in het Catshuis om te praten over de huidige coronasituatie.