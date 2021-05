“Er zijn zoveel molens verdwenen, wat we nog hebben moeten we koesteren”

nieuws

De molen Germania in Thesinge. Foto: Google Maps

Het is zaterdag Nationale Molendag. Een evenement dat vanwege de coronacrisis niet door kan gaan, maar niettemin volgens molenaars wel erg belangrijk is.

“We hebben eerder vanmiddag de molen even laten draaien”, vertelt molenaar Ben Herbrink van de molen Germania in Thesinge. “We hebben een zak graan gemalen dat gebruikt gaat worden als veevoer, voor de paarden.” De Germania is een korenmolen die in 1825 gebouwd werd. Vroeger was de molen ingericht als koren- en pelmolen. De molen is vernoemd naar het gelijknamige klooster dat vroeger in Thesinge stond. “Een dag als deze is ontzettend belangrijk. De molens moeten blijven draaien. Er zijn in de afgelopen eeuw zoveel molens verdwenen, terwijl de cultuur-historische waarde zo groot is.”

Digitaal bezoek

Herbrink is sinds 2016 molenaar in Thesinge. “Het is ontzettend mooi werk. Door de coronacrisis kunnen we vandaag helaas de deuren niet wagenwijd open zetten en de mensen laten zien wat we zoal doen. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar wel weer doen. En misschien volgende maand ook al tijdens het Groninger Molenweekend. Dat vindt altijd plaats in de tweede week van juni.” Volgens de molenaar is er wel een digitaal bezoek mogelijk. “We hebben hele mooie informatieborden geplaatst. Via die informatie kun je ook een website bezoeken met daarop een filmpje. Het filmpje laat zien hoe de molen werkt. Dus ook als de deuren gesloten zijn kun je een indruk krijgen van het reilen en zeilen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De Fram in Woltersum. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38192841

Fram

Het evenement Groninger Molenweekend klinkt ook molenaar Sietse Pot als muziek in de oren. Pot is één van de molenaars op de Fram in Woltersum. “Op een normale zaterdag hebben we hier vier tot tien bezoekers”, vertelt Pot. “Tijdens het Groninger Molenweekend hebben we er wel vijftig. En weet je wat daar zo leuk aan is? De Nationale Molendag is landelijk. Tijdens het Molenweekend komen er ook molenaars uit den lande naar Groningen om hier een blik in de keuken te komen werpen. Dat is altijd heel gezellig.”

“Een echte liefhebber heeft de Nationale Molendag niet nodig”

De Fram is een houtzaagmolen die in 1867 gebouwd werd als houtzaag-, koren- en pelmolen. De molen is vernoemd naar het schip Fram van de Noorse ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen. De molen is naast de Bovenrijge in Ten Boer de enige nog werkende zaagmolen in de provincie. “De Nationale Molendag is op zich een leuk evenement. Maar de echte liefhebber heeft deze dag niet nodig. Ik denk ook dat het echt interessant is voor molens die alleen tijdens dit evenement te bezoeken zijn. Wij zijn elke zaterdag open. Ook vandaag heeft de molen gedraaid en zijn er wat mensen op bezoek geweest.”

Rijksmonument

Met de Fram gaat het volgens Pot goed. “Het kan altijd beter. De molen is een Rijksmonument, maar je komt altijd wel wat geld tekort. Echter doen wij, de vrijwilligers onze uiterste best om het maximale er uit te halen. En dat gaat goed.”