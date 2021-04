Dronken Leeuwarder in Porsche rijdt 215 kilometer per uur over A7

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft afgelopen zondag een 21-jarige man uit Leeuwarden aangehouden, omdat hij met 215 kilometer per uur over de A7 raasde. Dat maakte de politie Westerkwartier maandagochtend bekend.

De politie kwam de man op de Midwolderweg in Leek op het spoor. Volgens de politie zat de snelheid er hier al behoorlijk in. Toen de man eenmaal op de A7 reedt, ging de snelheid omhoog naar pieken van boven de 215 kilometer per uur.

Toen de de politie de man staande hield, kwam de dranklucht de agenten tegemoet. Na een alcoholcontrole bleek de Leeuwarder meer dan zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Het rijbewijs van de bestuurders is ingenomen en de bijrijders hebben een verbaal gekregen voor overtreding van de avondklok.

