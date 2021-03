Terrassen waarschijnlijk toch niet open: ‘ik ben weer teleurgesteld’

Restauranteigenaar Fenno Dost uit Ten Boer was ‘blij’ en ‘optimistisch’, toen hij twee weken geleden tijdens een coronapersconferentie hoorde dat hij zijn terras in het paasweekend misschien weer mocht openen. Zondag werd duidelijk dat dat er waarschijnlijk toch niet in zit. ‘Ja, dan ben je teleurgesteld weer.’

Dost stoort zich vooral aan de valse hoop die hem vanuit de overheid wordt gegeven. ‘Het zijn zoethoudertjes. Ze zeggen: misschien komt er een versoepeling. En nu trekken ze dat alweer in.’

Tijdens de eerste lockdown moest Dost veel van zijn niet verkochte voedselvoorraden weggooien. Toen hij hoorde dat zijn terras misschien weer open mocht, besloot hij dan ook nog even te wachten met het inkopen van nieuwe voorraden. ‘Dan kan ik het straks weer weggooien. De regering moet zeggen: op 1 juni of 1 juli of wat dan ook, dan mag je open. Dan kunnen wij daar onze inkopen op afstemmen.’

De restauranteigenaar hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de datum waarop hij definitief open mag.