RIVM telt 45 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 144 in provincie

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen zijn het afgelopen etmaal 45 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in de gemeente Groningen nu 8.625 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 8.580. Dit betekent een stijging van 0,5 procent. In de provincie werden in het afgelopen etmaal 144 personen positief getest. De meeste positief geteste personen werden aangetroffen in de gemeente Groningen. In de gemeente Oldambt gaat het om 22 nieuwe gevallen, Eemsdelta 16, Midden-Groningen 14, Het Hogeland 13, Westerkwartier 10, Westerwolde 9, Stadskanaal 8, Veendam 4 en Pekela 3.

Vier sterfgevallen

In de provincie Groningen kwamen de afgelopen dag vier personen te overlijden. Deze personen zijn eerder positief getest op corona. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Oldambt, één inwoner van de gemeente Stadskanaal en één inwoner van de gemeente Veendam. Twee personen moesten opgenomen worden in de ziekenhuizen. Het gaat om inwoners van de gemeente Stadskanaal en Westerkwartier.

Landelijk

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 4.362 personen positief getest. In de ziekenhuizen werden 151 nieuwe patiënten opgenomen op de reguliere afdelingen, 20 personen kwamen terecht op de Intensive Care. In totaal liggen er nu 1.883 personen in het ziekenhuis en 533 op de Intensive Care, dit zijn er 34 minder in vergelijking met dinsdag. Voorts werden er bij het RIVM 63 nieuwe overlijdens gemeld.