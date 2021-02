Half miljoen euro van Nierstichting voor onderzoekers UMCG

nieuws

Onderzoekers van het UMCG hebben een subsidie van 500 duizend euro gekregen van de Nierstichting. Met het geld gaan zij een programma ontwikkelen om patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun niertransplantatie.

Dit voorbereiden vindt plaats via prehabilitatie. Dat betekent dat de patiënt zo fit mogelijk moet worden vóór de operatie. Dat is namelijk erg belangrijk. De onderzoekers gaan een programma maken voor patiënten die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie. Zij gaan na wat het effect is op de algehele fitheid en de kwaliteit van leven, sterfte en complicaties; dit zowel als de patiënten nog op de wachtlijst staan als na de transplantatie.

Defitheid van deze mensen is vaak aangetast door hun nierziekte of door de dialyses. Prehabilitatie heeft eerder al veelbelovende resultaten opgeleverd bij andere patiëntengroepen. Het richt zich op het bereiken van veranderingen in levensstijl en bestaat uit fysieke training, voedingsadvies en stressvermindering. Door het aan te bieden vóór de operatie, is de kans groter dat patiënten een blijvend gezondere levensstijl aannemen.