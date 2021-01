Wekelijkse aantal besmettingen in Groningen blijft vrijwel gelijk

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week (1.404) vrijwel gelijk gebleven aan de week ervoor (1391). Dat blijkt donderdagmiddag uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

Het aantal testen wat afgenomen werd in Groningen daalde afgelopen week opnieuw. Het percentage positieve tests was echter hoger dan in de week ervoor.

In totaal zijn nu 16.264 besmet geweest met het coronavirus. 108 Groningers overleden aan COVID-19.

In Groningen nam het aantal sterfgevallen afgelopen week toe. Afgelopen week werden er negentien overlijdens geregistreerd door COVID-19. Vorige week waren dat er dertien.

‘Effect van lockdown nog niet overtuigend’

Landelijk daalde het aantal besmettingen licht (16 procent), maar ook daar laat het effect van de lockdown zich niet duidelijk zien, aldus het RIVM. Het aantal meldingen per hoofd van de bevolking blijft in alle veiligheidsregio’s hoog. Het percentage postieve uitslagen blijft hoog.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde licht (9,7 procent minder), maar de IC-bedden waren voller dan ooit (tien procent meer opnames).

Zo’n 172.000 mensen zijn op dit moment besmettelijk, aldus het RIVM. Het reproductiegetal is gedaald tot onder de 1 (0,91). Dat betekent dat elke besmette persoon niet altijd iemand anders aansteekt met het coronavirus.