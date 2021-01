Vertrek Asscher komt hard aan bij Groninger PvdA-wethouders

nieuws

De Groninger wethouders Carine Bloemhoff en Roeland van der Schaaf vinden het erg spijtig dat hun partijgenoot Lodewijk Asscher geen lijsttrekker wordt voor de PvdA, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Asscher trok zich donderdag terug omdat hij een negatieve rol speelde in de affaire rond de kinderopvangtoeslagen. Hij was indertijd de verantwoordelijke minister. Asscher vreest dat zijn aanblijven als lijsttrekker de PvdA in maart veel stemmen kost.

“Het is heel treurig voor Lodewijk, maar ook voor de Partij van de Arbeid”, zegt wethouder Carine Bloemhoff. “Hij heeft twintig jaar lang de partij gediend. Hij was als wethouder van onderwijs in Amsterdam een enorme inspiratiebron voor mij. Als minister van Sociale Zaken nam hij het op voor werknemers en hij was vier jaar lang een goede oppositieleider. Hij ziet nu in dat hij de partij niet meer kan leiden en lijkt nu het slachtoffer te worden, terwijl de complete overheid heeft gefaald.”

“Buitengewoon jammer”, vindt ook haar collega-wethouder Roeland van der Schaaf. “Ik heb veel respect voor Asscher en voor zijn besluit. Ik vond hem de juiste man op de juiste plek. Het is voor hem persoonlijk en ook voor de partij een drama. Ik hoop op een nieuwe goede kandidaat met een links geluid.“

Beide wethouders willen geen antwoord geven op de vraag wie Asscher als lijsttrekker moet opvolgen.