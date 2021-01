Stad in top vijf steden met meeste vertraging ondanks Gronings rooster

nieuws

Groningen staat op plek vijf in de Nederlandse ranglijst van steden met de meeste vertraging in het verkeer. Ondanks het zogeheten Groningse rooster.



Bovenaan dit jaar staat Haarlem, gevolgd door Den Haag en Nijmegen op de tweede en derde plaats, volgens de TomTom Traffic Index.

In Nederland werd het sinds maart 2020 een stuk rustiger op de weg. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat er veel minder files waren en dat vooral in de spitsuren de extra reistijd afnam. In Groningen was dat een daling van meer dan een kwart (27%) vergeleken met 2019.

Door drukte op de weg duurde een gemiddelde autorit in Groningen 20 procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou zijn. Dit betekent dat automobilisten 6 minuten langer deden over een rit van een half uur. Vergeleken met 2019 is dat een daling van 17 procent. In de spits was de extra reistijd bijna 9 minuten bij een rit van een half uur. Gemiddeld stonden automobilisten in Groningen vorig jaar 69 uur (2 dagen en 21 uur) langer stil in het verkeer tijdens de spits, ruim een dag (25 uur) minder dan in 2019.

Voor de coronacrisis stond de automobilist in Groningen het langst in de file op dinsdag 14 januari. Een autorit van een half uur duurde op die dag in Groningen bijna 11 minuten langer. Tijdens de coronacrisis was vrijdag 21 augustus de drukste dag, met een extra reistijd van 12 minuten op een autorit van een half uur. Werkzaamheden op de zuidelijke ringweg zorgden op die dag voor veel file.

De rustigste dag voor de coronacrisis was 9 februari. Op die zondag kregen weggebruikers het advies om niet de weg op te gaan vanwege storm Ciara. De meest rustige dag was 29 maart. Dit was de eerste zondag na de persconferentie van 23 maart waarin de ‘intelligente lockdown’ werd aangekondigd. Er werd dringend verzocht om thuis te blijven.

Het Groningse Rooster

Philip Broeksma, wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Groningen: “Ook in Groningen heeft corona gezorgd voor een flinke reductie van het aantal verkeersbewegingen. Desondanks zijn we in de Traffic Index iets gestegen. Als dé banenmotor van het Noorden hebben we een aanzuigende werking. Samen met Groningen Bereikbaar maken we afspraken met grote werkgevers en instellingen zoals de universiteit, hogescholen, MBO-instellingen en het UMCG. Door slim te roosteren wordt er zo verspreid mogelijk op een dag van en naar de stad gereisd. Dit noemen we het Groningse Rooster. Daarbij focussen we niet alleen op het autogebruik, maar zeker ook op het optimaal benutten van de fiets én het openbaar vervoer”.