Avondklok in Groningen gaat in

Foto Andor Heij. Oude Ebbingestraat tijdens lockdown

In Groningen, en ook in de rest van het land, geldt zaterdagavond vanaf 21.00 uur een avondklok. Dit betekent dat je na 21.00 uur niet meer buiten mag zijn.

Afgelopen week maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat hij de avondklok in wilde voeren in de strijd tegen het coronavirus. Donderdag stemde de Tweede Kamer in met het plan. De invoering betekent dat je tussen 21.00 en 04.30 uur niet buiten op straat mag zijn. Een uitzondering geldt er voor mensen die nog even de hond uit willen laten, vanwege hun werk nog op pad moeten of als er sprake is van een medische noodsituatie. Je hebt in deze situaties wel een Eigen Verklaring en in bepaalde gevallen een werkgeversverklaring nodig. Deze kun je printen of digitaal opslaan op de website van de Rijksoverheid.

Ruimstraatklok

In aankondiging op de avondklok luidt de Martinitoren iedere avond de Ruimstraatklok. Dit is de zogeheten dertiende klok die in de Martinitoren hangt en vrijwel nooit te horen is. Vroeger werd de klok geluid in tijden van nood, stadsbranden of om invallen aan te kondigen. Rector Magnificus Ciska Wijmenga van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, maakte een filmpje van het luiden van de klok waarin de bijzondere klok te horen is.

Met de avondklok wil het kabinet er voor zorgen dat mensen elkaar in de avonduren niet meer gaan opzoeken. Mensen die ongeoorloofd op straat zijn riskeren een bekeuring van 95 euro. De maatregel geldt in principe tot 9 februari maar kan verlengd worden.

