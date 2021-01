Op vuurwerk na blijft Stad voor jaarwisseling relatief rustig

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In de aanloop van de jaarwisseling blijft het op oudjaarsavond relatief rustig in de Stad. In de meeste wijken zijn wel vuurwerk of carbidbussen te horen en te zien, maar van grote incidenten is nog geen sprake geweest.

De brandweer is sinds het begin van de avond met al haar wagens in de kazerne aan het Sontplein. Hier en daar zijn een paar kleine brandjes.

Politie is op de been, maar het handhaven van alle overtredingen van het vuurwerkverbod is zeker niet aan de orde. Voor zover bekend zijn er nog geen ernstige gewonden gevallen bij incidenten.

De meeste incidenten, hoewel relatief klein in omvang, spelen zich af in de Ommelanden. Er komen veel meldingen binnen bij de politie en de brandweer over kleine brandjes op straat. In Blijham werd een caravan in de as gelegd. In Ter Apel moest een aanhanger het ontgelden. In Westerlee hadden ook bewoners in hun eigen huis last van vandalen, wat daar werd een kast met een verdeler voor aardgas opgeblazen.