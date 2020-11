Vlaggen halfstok om vermoorde Franse leraar te herdenken

nieuws

Foto: Andor Heij Vlag halfstok bij hanzehogeschool

Ook bij de Groninger onderwijsinstellingen hingen maandag vlaggen halfstok om de dood van de Franse docent Samuel Paty te herdenken.

Paty werd twee weken geleden vermoord nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. Hij wilde een discussie over de vrijheid van meningsuiting. De dader, die door de politie werd doodgeschoten, wilde de profeet wreken.

Het verzoek om vlaggen halfstok te hangen of Paty op een andere manier te herdenken werd gedaan door de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven.

“Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit”, schreven Slob en Engelshoven aan de scholen.