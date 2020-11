Groningse brandweer leeft mee met Utrechtse collega’s na overlijden brandweerman

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Groningse brandweer leeft mee de collega’s in de veiligheidsregio Utrecht. Een brandweerman van het korps Den Dolder kwam zaterdagochtend om het leven tijdens een incident.

“We zijn verdrietig omdat er vandaag een brandweerman om het leven is gekomen tijdens een inzet. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naar de collega’s van Veiligheidsregio Utrecht. Veel sterkte gewenst.” Schrijft brandweer Groningen op haar Twitter-account.

De brandweer van Den Dolder rukte zaterdagochtend even na 10.00 uur uit voor een melding van wateroverlast in een appartementencomplex. Terwijl de brandweerlieden op verkenningen gingen viel één van hen in een vier meter diepe liftschacht. Voor het korps is Slachtofferhulp ingeschakeld. Behalve uit Groningen komen er ook steunbetuigingen uit andere veiligheidsregio’s en korpsen.

We zijn verdrietig omdat er vandaag een brandweerman van @vrutrecht om het leven is gekomen tijdens een inzet. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naar de collega’s van Veiligheidsregio Utrecht. Veel sterkte gewenst. https://t.co/iwpeKYqZhx — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) November 21, 2020