GGD komt met tweede corona-app

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na de CoronaMelder komt de GGD begin volgend jaar met een tweede corona-app. Dat heeft de GGD woensdag bekendgemaakt.

Met de nieuwe app kan iemand die positief getest is zijn contacten doorgeven aan de GGD. Dit komt het bron- en contactonderzoek ten goede. Als er nu iemand positief getest wordt dan gaat de GGD op zoek naar mensen met wie deze persoon contact heeft gehad. Het uitwisselen van contactgegevens gebeurt door telefoonnummers en namen over te schrijven.

De app hoeft pas te worden geïnstalleerd als iemand een positieve coronatest heeft ontvangen. In de app kan er toegang gegeven worden tot zijn of haar adresboek. Als men dat echter niet vertrouwd is er ook de optie om met de hand telefoonnummers over te nemen. De app zal volgende maand al getest worden in vijf Veiligheidsregio’s.