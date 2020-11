Eerste ‘botulinestraat’ van Nederland geopend in UMCG

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

In het Expertisecentrum Movement Disorders in het UMCG worden vanaf vrijdag alle verschillende afspraken en onderzoeken van dystoniepatiënten op één ochtend uitgevoerd. Ook worden de onderzoeksresultaten direct door een neuroloog beoordeeld en worden patiënten direct behandeld.

Tot nu toe moesten patiënten met dystonie (een neurologische ziekte, waarbij spieren herhaaldelijk of constant samentrekken) voor hun behandeling meerdere keren naar het UMCG komen. Eén keer voor het stellen of bevestigen van de diagnose, een tweede keer voor onderzoek en een derde keer om met botulinetoxine behandeld te worden.

Om dit proces te verbeteren is de botulinestraat ontwikkeld. In één ochtend krijgt een patiënt onderzoeken, diagnostiek en behandeling. “Dit bespaart onze patiënten natuurlijk een hoop kostbare reistijd’, zegt Tjerk Lagrand, neuroloog in opleiding tot specialist bij het UMCG. “Sommige patiënten moesten soms uren rijden voor een afspraak die maar een kwartiertje duurde. Dat is nu verleden tijd.”