RUG, Hanze en UMCG starten experiment met mobiele corona-sneltestteams

Foto: Partynia via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en het UMCG starten binnenkort een experiment om corona-sneltests onder onderwijspersoneel en studenten te laten uitvoeren door mobiele teams. Dat maakte RUG-voorzitter Jouke de Vries zondag bekend op Twitter.

De Vries refereert bij het plan aan een oproep van arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. Hij riep via het sociale medium op tot het organiseren van een dergelijk initiatief.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al soortgelijke initiatieven bij universiteiten. Hier gaat het om groepstesten, waarbij materiaal van een hele onderzoeksgroep wordt gemixt en getest. Als een groep positief blijkt te zijn, dan worden alle leden individueel getest.

Wanneer de speciale sneltest-straat voor academici in Groningen klaar is, is nog niet bekend.

@AlexWFriedrich1, @umcg @univgroningen @hanze starten een experiment om Corona sneltesten door mobiele teams mogelijk te maken. Wij bestuderen de wereld, maar komen ook in actie! https://t.co/EoRtqQAdjg — Jouke de Vries (@JoukedeVries) October 11, 2020

De universiteiten kunnen ook in NL helpen de verspreiding van SARS-CoV-2 te remmen. Mobiele test-teams georganiseerd door studenten zelf zijn vm een belangrijke optie. https://t.co/HzwbKSWGU3 — Alex W. Friedrich (@AlexWFriedrich1) October 11, 2020