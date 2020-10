Kijk live naar de corona-persconferentie van premier Rutte

Vanaf dinsdagavond 19.00 uur geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie over het coronavirus en de bijbehorende nieuwe maatregelen. Deze is te zien via een livestream van de NOS.

Op deze persconferentie zullen de twee bewindslieden duidelijk maken welke nieuwe coronamaatregelen vanaf woensdag gaan gelden voor Nederland ter bestrijding van het coronavirus.

De horeca zal hoogstwaarschijnlijk tijdelijk sluiten. Gezelschappen mogen niet groter zijn dan vier personen. Ook mogen mensen thuis per dag niet meer dan drie personen per dag ontvangen. Teamsporten voor volwassenen lijken ook te worden stilgelegd. Ook het openbaar vervoer zal opnieuw overgaan op een ‘corona-dienstregeling’.