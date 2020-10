GGD waarschuwt voor telefonische oplichters

nieuws

De GGD Groningen waarschuwt via twitter voor oplichters. Zij proberen tijdens de coronacrisis op slinkse wijze informatie van inwoners te verkrijgen.

“We hebben vernomen dat er oplichters actief zijn die zich voordoen als de GGD en via de telefoon betalingsgegevens proberen te achterhalen,” aldus de GGD op twitter.

De GGD voegt eraan toe dat testen bij haar altijd gratis is. “We zullen je dus nooit vragen om betalingsgegevens of adresgegevens.” Het is onbekend wie er achter de malafide telefoontjes zitten.