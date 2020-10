GGD Groningen: “Coronabesmettingen verschuiven naar hogere leeftijdscategorieën”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Waar de meeste coronabesmettingen de afgelopen weken onder jongeren plaatsvonden ziet de GGD Groningen nu een verschuiving naar hogere leeftijdscategorieën. Dat meldt de GGD in haar wekelijkse update.

De GGD laat weten dat er in de afgelopen week 1.002 besmettingen bij zijn gekomen in de provincie. Bijna veertig procent van de positief geteste personen is tussen de 20 en 29 jaar oud. Ongeveer 33% is tussen de 30 en 65 jaar oud en ruim 5% is ouder dan 70 jaar. Van alle nieuwe besmettingen is in ongeveer 20% van de gevallen de vermoedelijke bron bekend. Uit de cijfers blijkt dat 65% wordt besmet in de thuissituatie door gezinsleden of huisgenoten. Bij 15% vindt de besmetting plaats bij sportverenigingen of tijdens studentenactiviteiten of vriendenbezoek. Op het werk vindt 15% van de besmettingen plaats.

Tekst gaat verder onder de infographic

Virus verspreidt zich over de provincie

In de afgelopen week ziet de GGD dat het coronavirus zich verspreidt over de provincie. Het aantal besmettingen stijgt exponentieel waarbij de meeste besmettingen in de gemeente Groningen worden gevonden. In deze gemeente ligt het aantal besmettingen op 220 per 100.000 inwoners. In de overige gemeenten gaat het gemiddeld om 100 tot 120 per 100.000. Er worden in de provincie vooral kleine clusters gezien, van grote clusters is geen sprake.

Bijna 9.800 mensen lieten zich testen

Afgelopen week lieten 9.785 mensen zich testen op het coronavirus. Dit gebeurt behalve op de locaties in Groningen, Delfzijl en Veendam sinds deze week ook in Grijpskerk. Van deze mensen werden er 914 personen positief getest. Dit komt neer op 9,3 procent. Voorts meldt de GGD dat er afgelopen week één persoon kwam te overlijden. Het totaal aantal sterfgevallen in onze provincie komt daarmee op 22.