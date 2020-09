Gemeenteraad Appingedam: “Geld N33 niet naar zuidelijke ringweg”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraad van Appingedam heeft woensdagavond een motie aangenomen waarin staat dat geld dat bestemd is voor de verdubbeling van de N33 niet naar zuidelijke ringweg mag gaan.

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de plannen om de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek te verdubbelen. Het project verloopt echter niet zonder slag of stoot. Door de stikstofregels kwam het project al eens stil te liggen en was er onder bewoners onvrede over de aansluiting van de weg bij Appingedam. Nu wordt wellicht het project helemaal niet uitgevoerd. De aanleg van de vernieuwde zuidelijke ringweg gaat veel meer geld kosten dan waar op gerekend was. Hoeveel het project duurder uit gaat vallen is onbekend maar bronnen laten weten dat het om een aanzienlijk bedrag gaat.

De extra kosten zouden betaald moeten worden uit de RSP-pot. Dit is een pot ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Met dit bedrag zou de verdubbeling van de N33 gerealiseerd worden, de Wunderline en passagierstreinen laten rijden naar Stadskanaal. Al deze projecten staan nu op losse schroeven. De fractie Lokaal Belang Eemsdelta wil dit voorkomen. De partij diende samen met de SP, CDA en ChristenUnie een motie in waarin staat dat de overschrijding van de kosten voor de aanleg van de zuidelijke ringweg geen reden mag zijn om de verdubbeling van de N33 uit te stellen of af te blazen. De motie werd door alle partijen in de gemeenteraad aangenomen.