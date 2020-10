Brandweer neemt niet-spoed telefoonnummer in gebruik: ‘Geen spoed, wel brandweer’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer is vanaf maandag ook op een tweede telefoonnummer bereikbaar. Het nummer is voor niet-spoedeisende meldingen.

Bij levensbedreigende situaties moeten mensen gewoon het alarmnummer 112 blijven bellen. Bij niet-spoedeisende meldingen kan er vanaf maandag gebeld worden met telefoonnummer 0900 09 04. Het gaan dan bijvoorbeeld om meldingen als een boom die over een weg ligt, een kat die in een boom zit, of een dakpan die los op een woning ligt. Voor deze meldingen, waarbij de brandweer niet direct nodig is, kan het nieuwe telefoonnummer gebeld worden.

Met het nieuwe telefoonnummer wordt de meldkamer ontlast. Bij extreme weersituaties komen er op de meldkamers vaak veel telefoontjes binnen. Door dit te scheiden hoopt men dat andere 112-meldingen niet meer in het gedrang komen.

Maandag 12 oktober 2020 wordt het telefoonnummer ‘geen spoed, wel brandweer ter plaatse’ landelijk geïntroduceerd. Heeft u de brandweer nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan belt u vanaf 12 oktober 0900-0904. pic.twitter.com/z7n5StC2jC — Brandweer Wemeldinge (@BrandweerWMD) October 11, 2020