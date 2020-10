nieuws

Foto: Sportphotoagency.com *Arjen Robben* of FC Groningen

FC Groningen kan zaterdagavond in het thuisduel tegen VVV beschikken over een vrijwel fitte selectie. Alleen Arjen Robben ontbreekt.

Robben was er vorige week uit tegen Fortuna Sittard ook niet bij. Het is onduidelijk wanneer hij weer kan spelen.

VVV staat 14e in de eredivisie en verloor vorige week met 13-0 van Ajax. Dat was een recordscore in de eredivisie. FC Groningen staat na de 3-1 winst op Fortuna Sittard 7e.

De wedstrijd begint zaterdag om 20.00 uur.