Tynaarlo kan militaire vliegtuigen op Airport Eelde niet tegenhouden

Foto: Ministerie van Defensie - http://www.defensie.nl/onderwerpen/nuclear-security-summit-2014/inhoud/bijdrage-defensie, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32481716

De gemeente Tynaarlo kan een toename van het aantal militaire vluchten op Groningen Airport Eelde niet tegenhouden. De gemeente heeft er geen zeggenschap over blijkt na vragen van de VVD. Daarover schrijft RTV Drenthe zaterdag.

Afgelopen zomer ontstond commotie over het aantal militaire vluchten op het vliegveld. Groningen Airport Eelde is op zoek naar meer inkomsten. In een reactie op het nationale ontwerp-Luchtvaartnota had de directie van de luchthaven aan de minister gevraagd of er op Eelde ook meer ruimte is voor militair verkeer. Op dit moment ligt die limiet bij 400 militaire vluchten per jaar.

In Tynaarlo waren ze direct sceptisch over de plannen. Onder andere de fractie van Leefbaar Tynaarlo en verschillende natuurorganisaties lieten weten dat het leefklimaat en de natuur in de omgeving aangetast zou worden. De VVD heeft vragen gesteld over de kwestie en daaruit blijkt dat het ministerie van Defensie gaat over het aantal militaire vluchten. Zij stemmen het af met het minister van Infrastructuur en Waterstaat, waardoor het college van Tynaarlo buitenspel staat. Het enige wat gedaan kan worden is aangeven hoe de gemeente tegen de situatie aankijkt. Uiteindelijk is Groningen Airport Eelde gebaat bij draagvlak in de regio.