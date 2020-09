Medische Faculteitsvereniging Panacea annuleert fysieke introductiedagen

nieuws

Foto: media_media_biz / Flickr

De Medische Faculteitsvereniging Panacea heeft besloten de fysieke introductiedagen af te gelasten. Panacea is de studievereniging van Geneeskunde aan het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.

De beslissing is genomen naar aanleiding van het stijgende aantal coronabesmettingen in Groningen, vooral onder studenten. De introductiedagen stonden gepland van 17 tot en met 20 september. Verspreid over vier dagen werden ruim 400 eerstejaarsstudenten en mentoren verwacht. De dagen waren al zo georganiseerd dat ze conform de noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen waren. De anderhalvemetermaatregel kon steeds gehandhaafd blijven.

Toch vindt Panacea het als geneeskundige studievereniging belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en geen risico te nemen wat betreft de gezondheid van haar leden.