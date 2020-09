Klanten hebben maandenlang door storing niet betaald voor OV-fiets

nieuws

Foto: Willem_90 - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36188216

Door een technische storing bij de NS hebben klanten maandenlang niet betaald voor het gebruik van de OV-fiets. De NS gaat de misgelopen inkomsten alsnog factureren.

De storing begon in maart en werd in juli opgelost. Het gaat om alle reizigers die op rekening reizen en in deze periode gebruik hebben gemaakt van deur-tot-deurdiensten zoals de OV-fiets en het stallen op rekening. Uit onderzoek van de NS blijkt dat het om zo’n 100.000 klanten gaat. De gegevens van de gebruikers zijn wel geregistreerd maar door een storing werden de gegevens niet ingeladen en werden er geen facturen verstuurd.

Door het euvel is de NS een miljoen euro aan inkomsten misgelopen. Dit komt neer op tien euro per klant. Deze klanten hebben onlangs een mail van de NS gekregen met excuses voor de overlast en met de mededeling dat de kosten alsnog gefactureerd gaan worden. De NS zegt dat de storing zo laat ontdekt is omdat de problemen begonnen tegelijkertijd met de start van de intelligente lockdown waardoor over de gehele linie minder klanten gebruik gingen maken van het openbaar vervoer en de afname in gebruik dus niet opviel.