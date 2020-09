Fietser gewond bij verkeersongeluk Pop Dijkemaweg

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Pop Dijkemaweg is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Meter. “Bij het ongeluk waren een fietser en een bestelbusje betrokken. De twee zijn met elkaar in botsing gekomen waarbij de fietser ten val kwam. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten.