Arjen Robben laat FC Groningen na 18 jaar weer juichen in oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld.

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-1 gelijk gespeeld tegen Arminia Bielefeld. Waar de sfeer gisteravond in het stadscentrum gewelddadig was, kon je de sfeer in het stadion vandaag gemoedelijk noemen mede dankzij de eerste treffer van Arjen Robben sinds 2002 en zijn terugkeer bij de Trots van het Noorden. Onder toeziend oog van de supporters maakte Arjen Robben zijn eerste minuten in het Hitachi Capital Mobility stadion voor FC Groningen.

FC Groningen begon de eerste helft in de ogen van trainer Danny Buijs’ sterkste elf. Bij Arminia Bielefeld stond er een opvallende naam op het wedstrijdformulier: Ritsu Doan. De Japanner speelde immers iets meer dan een jaar geleden nog voor de FC en maakte toen de overstap naar PSV. Een gelukkig huwelijk was het tot dusver niet in Eindhoven en dus mag Doan zijn heil (tijdelijk) anders zoeken.

FC Groningen liet in de eerste helft bij vlagen leuk spel zien. Dit resulteerde in het eerste doelpunt van Arjen Robben in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Mo El Hankouri dribbelt mooi het strafschopgebied in, behoudt knap het overzicht en legt af op Arjen Robben die beheerst op de rand van het strafschopgebied met zijn gouden linker binnenschiet. Even later maakt Arminia Bielefeld in de 22e minuut gelijk via Jomaine Consbruch die na een slordigheid van Daniel van Kaam vrij kon binnenschieten. Even later dribbelt Arjen Robben met alle gemak door de defensie van Bielefeld, valt en appelleert voor een strafschop. Scheidsrechter Dieperink wijst met zijn vinger niet naar de stip, maar belerend over een vermeende schwalbe van Robben. In de 30e minuut legt Lundqvist af op Robben en probeert de Bedumer doelman Ortega te verschalken met een stiftje: tevergeefs. Buiten een flinke regenval geen verder spektakel in de wedstrijd tot dusver en dus gaan de spelers de kleedkamer in met een tussenstand van 1-1.

Het tweede bedrijf

In de tweede helft vervangt Romano Postema de aanvoerder. FC Groningen speelt niet meer zo frivool als het bij vlagen deed in het eerste bedrijf. Arminia Bielefeld duikt wat vaker op op de Groninger helft, maar kansen komen er niet. Het publiek wordt in de 67e minuut wakker gehouden door Mo El Hankouri die keihard met een volley over het doel van Arminia Bielefeld schiet. Zeven minuten later schiet Romano Postema oog in oog met Ortega naast. In het laatste kwartier bleef spektakel uit en dus eindigde de laatste proefmeting van FC Groningen in 1-1 tegen het Duitse Arminia Bielefeld.

Volgende week zondag begint de Eredivisie voor FC Groningen! In eigen huis mag de Trots van het Noorden het om 16:45 opnemen tegen de nummer vier van vorig seizoen: PSV Eindhoven.