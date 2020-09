Aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt af, maar blijft hoog

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Hoewel het aantal WW-uitkeringen in Groningen afgenomen is ten opzichte van een maand eerder, zijn er nog steeds 9.644 mensen die zo’n uitkering ontvangen. Dat is is 19,5 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Uit de laatste cijfers van het UWV, die donderdag naar buiten kwamen, blijkt dat er in augustus 5 procent minder werd uitgekeerd aan WW dan in de maand ervoor.

Jongeren ontvangen minder vaak een WW-uitkering. Veel jongeren werken in sectoren als horeca en uitzendbranche die in de eerste maanden na de corona-uitbraak zwaar getroffen zijn. Inmiddels trekt de werkgelegenheid weer aan en vinden zij nu weer vaker werk. Ook vinden leraren met tijdelijke contracten nu weer werk.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen snel opgelopen. Het verschil met vorig jaar is in augustus minder groot dan in de maanden mei, juni en juli. Toch zijn er nog steeds sectoren en beroepen waar veel vraag is naar personeel. Voor veel technische en ICT beroepen bijvoorbeeld kunnen veel werkgevers moeilijk aan personeel komen.