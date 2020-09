Aantal gescheiden Stadjers steeg niet in de afgelopen tien jaar

nieuws

Afbeelding van Loouis Prado via de nounproject.com

In de gemeente Groningen is zeven procent van de inwoners gescheiden. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, opgetekend door Independer. Opvallend is dat dit aandeel in de gemeente Groningen in tien jaar niet is gestegen.

Net als tien jaar geleden bleef het aantal inwoners van de gemeente Groningen staan op zeven procent. Daarmee is het de enige gemeente in Noord-Nederland waar dit percentage niet toenam. Ter vergelijking: In de gemeente Oldambt is 9,5 procent van de inwoners gescheiden. In Veendam was de sterkste stijging te zien (2,5 procent).

Het aandeel gescheiden inwoners ligt landelijk op 7,8%. Groningers zijn, met een scheidingspercentage van 7,7 procent, ondergemiddeld vaak gescheiden. Limburg heeft het grootste aandeel gescheiden inwoners met een percentage van 8,7%. Overijssel kent juist het kleinste aandeel gescheiden inwoners (6,7%).