“Tweede Kamer moet terugkomen van reces voor coronaspoedwet”

nieuws

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

De Tweede Kamer moet eerder terug komen van reces om zich te buigen over de coronaspoedwet. Dat zegt hoogleraar rechten Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit, de RuG, zondagavond.

Brouwer deed de uitspraak in het NPO Radio 1-programma Dit Is De Dag. “Ik heb al eens eerder gezegd, Kamerleden zijn geen knip voor de neus waard als ze het belang van deze wet niet inzien”, aldus Brouwer. Volgens de hoogleraar is het belangrijk dat de overheid snel instrumenten tot haar beschikking krijgt als het aantal besmettingen verder oploopt. “We moeten dit democratisch goed afhechten, zodat iedereen denkt: hier zijn de nodige mensen die we gekozen hebben overheen gegaan, dit is wat het moet zijn.”

De RuG-hoogleraar reageert daarmee indirect op de maatregelen die verschillende burgemeesters genomen hebben. Zo is het vanaf 5 augustus verplicht om in delen van Amsterdam en Rotterdam een mondkapje te dragen. Brouwer vindt dat dit niet zo geregeld moet worden omdat het haaks op de grondwet staat.