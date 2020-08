Spanning op eerste schooldag nieuwe school in Meerstad

Een spannende dag vandaag voor veel leerlingen: basisscholen en middelbare scholen zijn weer begonnen na de zomervakantie. Voor veel kinderen in Meerstad was het een extra bijzondere dag, want zij gingen voor het eerst naar een hele nieuwe school.

Integraal KindCentrum Groenewei opende vanochtend voor het eerst de deuren, nu nog in een tijdelijk gebouw. Op deze locatie werken een basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang samen. Directrice Wieke Zondervan is erg trots op de opening van het gebouw. “We zijn er al twee jaar mee bezig. De afgelopen week is de hele school ingericht, vijf weken geleden stond hier nog helemaal niets. We vinden het geweldig.”

Bijzonder aan het nieuwe schooljaar is dat ze te maken hebben met coronamaatregelen, maar daar maakt het bestuur zich vooralsnog weinig zorgen over. “We merken dat het best lastig is, maar toch doen we vreselijk ons best. We moeten dit samen doen.”

De kinderen hebben er zin in om weer naar school te gaan. “Door corona moesten we lang binnen blijven, dus ik heb er heel erg zin in,” zegt Isabel. Mees is het daar mee eens. “Thuis werk je niet echt, dan speel je meer. Ik hou juist van werken.” Steven had nog wat langer vakantie ook niet erg gevonden. “Maar school is ook wel leuk, want na zo’n lange vakantie ga je je ook vervelen.”