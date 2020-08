Oostelijke ringweg weer open voor het verkeer

nieuws

Foto: Dennis Smit

De oostelijke ringweg is weer open voor het verkeer. De werkzaamheden konden zondag aan het einde van de ochtend afgerond worden.

Vrijdagavond ging de weg in beide richtingen dicht. Aanvankelijk was het de planning dat de ringweg tot maandagochtend gestremd zou zijn, maar de aannemer liet zondagochtend al weten klaar te zijn waarna de weg weer open ging. De afgelopen dagen is er op de oostelijke ringweg gewerkt aan het plaatsen van nieuwe bewegwijzering. Zo werd er een nieuw portaal geplaatst aan de westkant van het Boterdiep.

Tijdens de werkzaamheden werd het verkeer omgeleid via de westelijke- en noordelijke ringweg.