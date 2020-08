Minderjarig slachtoffer van steekpartij in Beijum is weer thuis; verdachte nog steeds voortvluchtig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Volgens de politie in Groningen is het slachtoffer van de steekpartij die maandagmiddag plaatsvond aan de Boelemaheerd in Beijum een minderjarige jongeman uit de Stad. Dat melden verschillende media dinsdagochtend. De verdachte is nog steeds voortvluchtig.

Het slachtoffer raakte lichtgewond bij de steekpartij. Naar omstandigheden maakt deze het goed en is inmiddels weer thuis na behandeling in een ziekenhuis.

De steekpartij was waarschijnlijk het gevolg van een ruzie op straat geweest, waarbij het slachtoffer meerdere keren gestoken zou zijn.