“Woensdag verbod op demonstraties met trekkers in Groningen”

Foto: Mélarno Kraan - 112groningen.nl

Er mag woensdag niet met landbouwvoertuigen gedemonstreerd worden in de provincie Groningen. Dat besluit heeft de Veiligheidsregio Groningen dinsdagavond genomen.

Het verbod geldt vanaf 22 juli middernacht tot het einde van de dag. “Er geldt een verbod op demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de Wegenverkeerswet, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen”, aldus de Veiligheidsregio. Het verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Groningen. “Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen.”

Massaal met de auto

Boeren hebben woensdag uitgeroepen tot landelijke actiedag. De bedoeling is om te gaan demonstreren bij het RIVM-kantoor in Bilthoven. Dinsdagmiddag liet de Veiligheidsregio Utrecht weten dat trekkers en andere landbouwvoertuigen niet welkom zijn in de provincie. Er mag wel gedemonstreerd worden, echter niet bij het RIVM maar op een terrein in de buurt van de Rijksdienst. Farmers Defence Force, FDF, liet daarop weten om massaal met de auto naar Bilthoven te komen.

Voermaatregel

De boeren willen protesteren bij het RIVM omdat de Rijksdienst foutieve gegevens heeft geleverd aan minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil vanaf september de hoeveelheid eiwitten in veevoer verlagen waarmee de stikstofuitstoot afneemt. De boeren zijn hier fel op tegen omdat het de gezondheid van de dieren schaadt. Afgelopen weken vonden er al verschillende acties plaats. Eerder gold er in Groningen ook al een demonstratieverbod met trekkers.