Restaurant IKEA Groningen weer open als testlocatie

Foto Ikea

Sinds 1 juli is het restaurant van de IKEA in Groningen weer open. Samen met de vestiging in Zwolle test IKEA Nederland hier corona-maatregelen voor alle restaurants, die in september weer open gaan.

De maatregelen die getest worden, moeten ervoor zorgen dat gasten veilig naar de restaurants kunnen komen. Zo wordt er geen ontbijt geserveerd en opent het restaurant in Groningen pas om 10 uur.

Ook nu het restaurant open is, benadrukt het woonwarenhuis dat een bezoek aan de winkel niet als een uitje gezien moet worden. Het advies blijft: Kom met maximaal twee personen, gezinnen mogen met maximaal vier personen.

De restaurants in het woonwarenhuis moesten, net als alle horecagelegenheden, vanaf half maart sluiten. De kinderspeelplaats Småland is nog steeds dicht.