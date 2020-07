Deel Groningse boeren wil woensdag via de snelweg naar Bilthoven

nieuws

Foto: Patrick Wind/112Groningen

Tijdens de landelijke actiedag aanstaande woensdag van Farmers Defence Force, FDF, wil een deel van de Groningse boeren via de snelweg naar Bilthoven rijden. Dat blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden.

Met name de boeren uit het oosten van de provincie zouden voor de snelweg-route opteren hoewel de daadwerkelijke route nog niet vastligt. De bedoeling is dat men zich rond 05.00 uur verzamelt waarna de tocht naar het hoofdkantoor van het RIVM in Bilthoven gaat beginnen. De actiedag begint daar om 13.00 uur. In tegenstelling tot hun oostelijke collega’s zouden de boeren uit het Westerkwartier en Het Hogeland voor een route via N-wegen willen gaan. Op die manier denkt men ook op tijd te arriveren en riskeert men niet het risico op een boete voor het rijden met een landbouwvoertuig op de snelweg.

De actiebereidheid onder de boeren zou groot zijn. Vorige week riep FDF op om woensdag met zoveel mogelijk boeren naar Bilthoven te komen. Aanleiding voor de actie is de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. Om de stikstofuitstoot te verlagen wil de minister de hoeveelheid eiwitten in het voer verlagen. De boeren zijn hier fel op tegen omdat het de gezondheid van de dieren schaadt. De actie wordt bij het RIVM gehouden omdat FDF het instituut beticht van het geven van onjuiste informatie over de stikstofuitstoot.