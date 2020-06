Scharrelaar maakt zeldzame vlucht naar Groningen

nieuws

Foto: Christian Svane

Er vliegt een scharrelaar rond in Groningen. Dat is heel bijzonder. Avifauna maakt dit zojuist bekend.



De scharrelaar komt voor in Zuid- en Oost-Europa en in Azië van Turkije en Irak tot Midden-Rusland, West-China en Pakistan.

De scharrelaar broedt niet in België of Nederland. In België werden sinds 1830 25 waarnemingen gedocumenteerd. Tussen 1800 en 1996 zijn er 62 bevestigde waarnemingen in Nederland gedaan waarvan er 11 tussen 1980 en 1996.