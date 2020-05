‘Luchtje aan overdracht van aandelen Groningen Airport Eelde’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vijf statenfracties plaatsen vraagtekens bij de overdracht van 26 procent van de aandelen ‘Groningen Airport Eelde’ van de gemeente Groningen aan de investeringsmaatschappij FB Oranjewoud voor slechts één euro.

De PVV, Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Forum voor Democratie en de Stadspartij willen van het provinciebestuur en gemeentebestuur meer weten over deze overdracht. FB Oranjewoud heeft namelijk bekendgemaakt niet te willen meebetalen aan de investeringsplannen die er voor de luchthaven liggen. De gemeente en provincie Groningen bezaten samen 60 procent van de aandelen.

De vijf fracties willen weten of de gemeente en provincie bij de overdracht van de aandelen afspraken met FB Oranjewoud hebben gemaakt. De fracties vragen zich af of straks de verplichtingen van de overige aandeelhouders nog worden nagekomen en of er nog wel sprake is van een structureel robuuste toekomst van de luchthaven.