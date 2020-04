Promoties aan RUG voorlopig digitaal

nieuws

Foto: maps.google.nl

De Rijksuniversiteit Groningen houdt vanwege de coronacrisis alle promoties voorlopig online. Dat meldt de Universiteitskrant.

Promovendi die de komende weken hun proefschrift mogen verdedigen, doen dat in een vrijwel lege zaal. Alleen de promovendus, de voorzitter van de promotiecommissie en de pedel zijn bij de ceremonie aanwezig.

Andere leden van de promotiecommissie, de promotor en eventuele deskundigen nemen deel via een videoconferentie. Geïnteresseerden kunnen de promotie volgen via een livestream. De digitale plechtigheid wordt gehouden in de Aula van het Academiegebouw. Na afloop houdt de commissie zoals gebruikelijk een besloten overleg met de promotor, waarna het eindoordeel bekend wordt gemaakt.