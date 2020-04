Nieuwe ambulancepost in Stad kan bijna in gebruik worden genomen

nieuws

Foto: Ambulancezorg Groningen

De nieuwe ambulancepost aan de Van der Hoopstraat in de wijk De Hoogte gaat eind deze maand in gebruik worden genomen. Dat laat Ambulancezorg Groningen weten.

De nieuwe post vervangt de huidige locatie aan de Kastanjelaan nabij het Noorderstation. “De buitenkant van het gebouw is bijna af”, laat een woordvoerder weten. “De binnenkant moet nog volledig worden ingericht maar we verwachten dit eind april helemaal gereed te hebben.” Met de verhuizing zijn alle ambulanceposten in de stad straks volledig in het nieuw gestoken. In 2018 verliet men de brandweerkazerne aan de Sontweg om een nieuwe post aan de Gotenburgweg te betrekken. Hier kwam ook het hoofdkantoor te zitten.

Voor de post aan de Kastanjelaan is lange tijd gezocht naar een geschikte nieuwe locatie. “Het hebben van een post in het noorden van de stad is belangrijk om die kant van Groningen te bedienen. Uiteindelijk ontstond het idee om aan de Van der Hoopstraat te gaan bouwen. Een uitstekende uitvalsbasis waarbij snel de hoofdroutes bereikt kunnen worden.” In de nieuwe ambulancepost komen twee ziekenwagens te staan.

