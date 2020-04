Einde korfbalseizoen betekent ook einde carrière Friso Boode

nieuws

Friso Boode staat klaar voor de vrije bal kort voor tijd waaruit hij de gelijkmaker zal scoren

Nu de KNKV vanwege de coronacrisis heeft besloten dat de zaalcompetitie niet uitgespeeld gaat worden, betekent dat ook het einde van de actieve korfbalcarrière van Friso Boode. Van 2006 tot 2013 speelde hij voor Nic.

Boode maakte in december vorig jaar bekend dat hij met zijn laatste seizoen als topkorfballer bezig was. Dit seizoen was zijn dertiende seizoen op het hoogste niveau. Hij begon met korfballen op vierjarige leeftijd bij ASVD in Dronten. In 2006 ging hij studeren in Groningen en ging spelen bij Nic. In 2007 debuteerde hij onder leiding van trainer Taco Poelstra in de Korfbal League. Tot 2013 zou hij blijven spelen in de groen-witte kleuren, waarbij de middenmoot in al die jaren het hoogst haalbare was.

Kampioen

In 2013 verruilde hij Nic. voor TOP uit Sassenheim. Een aantal succesvolle jaren brak aan. Met het team werd hij in 2014 en 2016 Korfbal League kampioen. In 2015 werd de Ereklasse veldkorfbal gewonnen en werd de Europacup en Supercup behaald. In 2016 ging Boode naar LDODK in Friesland, waar hij dus in december zijn afscheid aankondigde. “Ik heb er natuurlijk al een hele carrière op zitten. Je zit ieder jaar in hetzelfde programma, maar de groepsdynamiek is ieder jaar anders. En dat maakt het ook nog steeds leuk. Maar ik beleef het nu wel anders dan een aantal jaren geleden. Dat is ook logisch”, aldus Boode.

Niet een volledig afscheid

Helemaal afscheid nemen van het korfballen neemt hij overigens niet. “Ik heb destijds bewust voor LDODK gekozen en kom ook zeker in een of andere rol terug. Maar volgend seizoen wil ik in ieder geval een jaar helemaal geen korfbal.”

Een compilatie van de hoogtepunten uit de carrière van Friso Boode: