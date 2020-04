Coronacrisis in het klein (23): Hou hoop, houd hoop, houdt hoop… En afstand

Houd en hou zijn juist als gebiedende wijs, de werkwoordsvorm die een verzoek, aansporing of bevel uitdrukt. Bijvoorbeeld: ‘Hou een beetje afstand!’, ‘Houd alstublieft minstens anderhalve meter afstand.’ De vorm hou is informeler dan houd. Houdt, met een t aan het eind, is niet correct als gebiedende wijs (ook niet als meer dan één persoon wordt aangesproken). We zeggen bijvoorbeeld ook ‘Neem een winkelwagentje’ en niet ‘Neemt een winkelwagentje.’ Houdt wordt gebruikt als tweede en derde persoon enkelvoud: ‘Je houdt toch wel afstand?’, ‘Iedere klant houdt anderhalve meter afstand.’