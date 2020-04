Brandweer rukt uit voor kat op eenzame hoogte

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen in de Tormentilstraat in de wijk Ulgersmaborg voor een kat die in de problemen was geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 19.00 uur op de meldkamer binnen. “Het gaat om een kat”, vertelt Wind. “Het dier staat bovenop de nok van een woning. Omstanders hebben de hulpdiensten gebeld omdat het dier er al een tijdje rondloopt en niet naar beneden lijkt te kunnen.” Om die reden werd de hoogwerker opgetrommeld. Eenmaal in de straat werd het voertuig gestempeld waarna men aan de reddingsactie kon beginnen. “Het gaat nog wel een hele klus worden omdat de brandweer vermoed dat ze er niet goed bij kunnen.”

Uiteindelijk bleek alle hulp voor niets. De kat die de brandweerlieden steeds dichterbij zag komen besloot op een gegeven moment eieren voor zijn geld te kiezen. “Hij is gewoon naar beneden gesprongen”, zegt Wind. “Ik denk dat het toch zeker om een hoogte van tien meter gaat maar het dier kwam keurig op zijn pootjes terecht en zette het daarna op een rennen.” De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.