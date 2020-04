Aantal ziekenhuisopnames met corona toegenomen in Noorden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal patiënten met het coronavirus dat in de Noord Nederlandse ziekenhuis is opgenomen is in vergelijking met vrijdag toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland, het ROAZ NN.

Er lagen zaterdagochtend 148 patiënten op niet-Intensive Care-afdelingen en 108 op Intensive-Care-bedden. Het totaal komt daarmee op 256 patiënten die in de noordelijke ziekenhuizen behandeld worden. Vrijdagochtend lag dit aantal nog op 248. In de provincie Groningen is het aantal ziekenhuisopnames wel licht gedaald. Waren dit vrijdagochtend nog respectievelijk 51 en 60, zaterdagochtend zijn het er 46 en 64. Volgens het ROAZ is er op dit moment nog altijd voldoende capaciteit beschikbaar in de noordelijke ziekenhuizen.

De toename wordt onder andere veroorzaakt doordat er nog altijd patiënten uit het zuiden van het land worden overgebracht naar het Noorden. Deze verspreidingsactie is nodig om de situatie in alle ziekenhuizen werkbaar te houden.